المطران حنا: القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً كأبناء للشعب الواحد مسيحيين ومسلمين





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها قضية الأحرار من أبناء أمتنا وكافة الأحرار المنتشرين في مشارق الأرض ومغاربها.



وقال: إن المسيحيين الفلسطينيين يفتخرون بانتمائهم للمسيحية النقية القويمة التي بزغ نورها من هذه الارض المقدسة كما انهم يفتخرون بانتماءهم لفلسطين ارض الميلاد والفداء والتجسد والقيامة والنور ، ويفتخرون بانتماءهم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



وشدد على أن المسيحيين الفلسطينيين والذين اصبحوا قلة في عددهم الا انهم ليسوا اقلية ويجب ان يبقوا دوما صوتا مناديا بالحق والعدالة ونصرة شعبنا الفلسطيني المظلوم ، لن نتقوقع ولن تنحرف بوصلتنا امام هذا المد الاقصائي الذي نراه امامنا ونلحظ وجوده فيما بيننا.



وأضاف المطران حنا: أنه "لن نستسلم لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية وسيبقى حضورنا حضور محبة واخوة وانتماء لهذه الارض المقدسة ولقضية شعبنا الفلسطيني المناضل من اجل الحرية".

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا كمسيحيين كما هي قضية المسلمين وقضية الشعب الفلسطيني الواحد الذي لا يتجزأ.