حماس: إغلاق المسجد الإبراهيمي "عربدة صهيونية بحق المساجد والمقدسات"

الحرم الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من إغلاق الحرم الابراهيمي أمام المصلين لمدة عشرة أيام، يمثل "عربدة صهيونية بحق المساجد والمقدسات".



وأضاف في تصريحات صحفية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الإبراهيمي ومسجد النبي موسى والمسجد الأقصى يأتي في إطار العدوان المتواصل على شعبنا ومقدساته الإسلامية ومحاولة بسط السيادة الصهيونية عليها.



ودعا القانوع كل أحرار العالم للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته على المساجد وانتهاكاته المستمرة بحقها وحمايتها من تغول الاحتلال.