الجهاد الإسلامي تعلق على قرار الاحتلال إغلاق المسجد الإبراهيمي

مستوطنون في المسجد الإبراهيمي

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الجمعة، على قرار سلطات الاحتلال، إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.



وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إغلاق المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن، "يأتي في سياق النهج الصهيوني الذي يستهدف المقدسات، وقد شهد العالم كله قصف وتدمير المساجد، والتضييق على المصلين ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى وإغلاق مصلى باب الرحمة".



وشددت الحركة على أن "هذه السياسة هي إرهاب ممنهج واستجابة لدعوات اليمين اليهودي المتطرف وفتاوى الحاخامات العنصريين ضد العرب والمسلمين وضد الأماكن المقدسة".



ودعت حركة الجهاد الإسلامي، لمواجهة هذه السياسات بالصلاة في المساجد وحمايتها وتحدي القرارات الصهيونية الباطلة.



ووجهت التحية لكل المنتفضين في وجه المستوطنين وجنود الاحتلال في كل مناطق الضفة، مؤكدة على أن المواجهة والمقاومة هما النهج الأمثل لحماية الأرض وردع الاحتلال .