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إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواجهات اندلعت في محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل في المدينة، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بحالات اختناق.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

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