ترامب يصدر موقفه النهائي بشأن مشاركته في مراسم تنصيب جو بايدن





ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن ترمب سيغادر البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا، قبل يوم من تنصيب بايدن.



ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة الأمريكية، ودخول البيت الأبيض، في 20 من كانون الثاني/يناير الجاري.



وكان ترامب أكّد أنّه يريد انتقالاً "سلساً" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن، داعياً إلى "المصالحة وتضميد الجراح" بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول الأربعاء وعاثوا فيه خراباً.



وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع (تويتر): إن "إدارة جديدة ستُنصّب في 20 كانون الثاني/ يناير بقيادة جو بايدن".



وأضاف: "تركيزي الآن ينصبّ على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة.. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة".



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يشارك في مراسم تنصيب جو بايدن، رئيساً جديداً للولايات المتحدة.