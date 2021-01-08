تعرّف على برت ماغورك المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط

قرر الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، تعيين برت ماغورك مبعوثا خاصا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وفيما يلي نبذة عن المبعوث الأمريكي الجديد:



ولد بريت ماكغورك في 20 نيسان/إبريل، 1973، وهو محامٍ ودبلوماسي أميركي عينه الرئيس باراك أوباما في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ليكون المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، خلفا للجنرال جون ألين بعدما كان نائبا له منذ 16 أيلول/سبتمبر 2014.





قبل ذلك عمل ماكغورك نائبا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، وقاد مفاوضات سرية مع إيران ما بين تشرين الأول/أكتوبر 2014 و كانون الثاني/يناير 2016 أدت إلى الإفراج عن أربعة سجناء أمريكيين من سجن إيفين في طهران، وكان من بين السجناء الذين اطلق سراحهم مراسل صحيفة (واشنطن بوست)، جيسون رضائیان.





ووفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) فان تلك المهمة التي استمرت لمدة 14 شهرا بالإضافة إلى العديد من المهمات الأخرى التي قادها السيد ماكغورك عززت من سمعته كشخص قادر على تنفيذ المهام الصعبة.





كذلك عمل ماكغورك مساعدا خاصا للرئيس السابق جورج دبليو بوش ومديرا لشؤون العراق وأفغانستان.





أما في عهد الرئيس أوباما، فقد عمل السيد ماكغورك مستشارا خاصا في المجلس الامن القومي الأمريكي وكبير مستشاري سفير الولايات المتحدة إلى العراق.





وفي مجال المحاماة، فقد عمل ماكغورك مساعدا قضائيا لرئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي وليام رينكويست في عام 2001.

رام الله - دنيا الوطن