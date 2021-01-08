عاجل

  • ترمب سيغادر البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا قبل يوم من تنصيب بايدن

  • وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول: مطالب العزل أو المحاكمة البرلمانية ستأخذ وقتا وأتمنى أن يستقيل

دولي

إسرائيل: تسجيل 7596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

إسرائيل: تسجيل 7596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في إسرائيل، إلى أن العدوى انتقلت خلال 24 ساعة الماضية إلى 7597  شخصاً. 

وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 6.2%، بعد إجراء 125 ألف فحص مخبري تقريباً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة، يولي ادلشتاين صباح اليوم، أن أكثر من مليون و700 ألف إسرائيلي، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية عن تسريع عملية نقل جرعات اللقاح ضد الفيروس إلى إسرائيل، مما يتيح إكمال حملة تطعيم جميع الإسرائيليين الراغبين في ذلك حتى أواخر آذار/مارس المقبل.

أخبار ذات صلة

ترامب يصدر موقفه النهائي بشأن مشاركته في مراسم تنصيب جو بايدن

ترامب يصدر موقفه النهائي بشأن مشاركته في مراسم تنصيب جو بايدن

تعرّف على برت ماغورك المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط

تعرّف على برت ماغورك المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط

إرجاء الجلسة المقررة بشأن محاكمة بنيامين نتنياهو

إرجاء الجلسة المقررة بشأن محاكمة بنيامين نتنياهو

إسرائيل توجه تحذيرًا إلى &#34;أتباع إيران&#34; في العراق واليمن

إسرائيل توجه تحذيرًا إلى "أتباع إيران" في العراق واليمن

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة &#34;الكاذب النرجسي&#34; نتنياهو

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

&#34;كورونا عالميا&#34;: نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة

"كورونا عالميا": نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام &#34;الكابيتول&#34; وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام "الكابيتول" وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

شاهد: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن بنابلس

شاهد: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن بنابلس

وفاة &#34;أنيس القاسم&#34; رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقًا

وفاة "أنيس القاسم" رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقًا

استمرار الفعاليات الرافضة للبؤرة الاستيطانية في بيت دجن

استمرار الفعاليات الرافضة للبؤرة الاستيطانية في بيت دجن

الاحتلال يمنع عشرات المواطنين من الوصول الى مسجد النبي موسى

الاحتلال يمنع عشرات المواطنين من الوصول الى مسجد النبي موسى

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

الكويت: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

الأوقاف المصرية تعيد فتح 16 مسجدًا

الأوقاف المصرية تعيد فتح 16 مسجدًا

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج