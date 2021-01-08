إسرائيل: تسجيل 7596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





إلى ذلك، أعلن وزير الصحة، يولي ادلشتاين صباح اليوم، أن أكثر من مليون و700 ألف إسرائيلي، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).



وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية عن تسريع عملية نقل جرعات اللقاح ضد الفيروس إلى إسرائيل، مما يتيح إكمال حملة تطعيم جميع الإسرائيليين الراغبين في ذلك حتى أواخر آذار/مارس المقبل.





وبلغت نسبة النتائج الإيجابية 6.2%، بعد إجراء 125 ألف فحص مخبري تقريباً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).