إرجاء الجلسة المقررة بشأن محاكمة بنيامين نتنياهو





وتم استدعاء درعي إلى جلسة استماع قبل اتهامه.





رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن تم إرجاء إلى أجل غير مسمى، الجلسة التي كانت ستعقدها المحكمة المركزية في القدس يوم الأربعاء المقبل، في إطار محاكمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد المنسوبة له.وتقررإلغاء هذه الجلسة بسبب إجراءات الإغلاق الصحي المُحكم التي دخلت حيز التنفيذ عند انتصاف الليلة الماضية، فيما لم يتم بعد تحديد موعد جديد لها.وفي سياق قضائي آخر، قرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، افيحاي مندلبليت اليوم، تقديم لائحة اتهام ضد وزير الداخلية، اريه درعي تنسب إليه التهرب الضريبي.