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الكويت: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الكويت: تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الكويت اليوم تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 153473 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة، إثر إصابتها بالفيروس.

وبذلك يصبح مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عبدالله السند في تصريح صحفي، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4050 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 244 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148483 حالة.

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