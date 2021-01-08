الاحتلال يصيب عدداً من المواطنين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال ببيت أمر

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، وفتحوا خراطيم المياه صوب المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.