السعودية: قرار برفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بأنه تم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، بدءاً من 31 من آذار/مارس المقبل.



كما قررت رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.



وأضافت وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه يكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس (كورونا) في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.









رام الله - دنيا الوطن