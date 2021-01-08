شاهد: استمرار الإغلاق الكلي بالقطاع يومي الجمعة والسبت للأسبوع الخامس على التوالي













رام الله - دنيا الوطنيتواصل سريان الإغلاق الكلي في قطاع غزة يومي الجمعة والسبت للأسبوع الخامس على التوالي؛ ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس (كورونا).وانتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الطوارئ، في كافة محافظات قطاع غزة، من أجل متابعة الالتزام بالإغلاق، ومنع مخالفته.ودخل الإغلاق الكلي منذ أمس الخميس حيز التنفيذ، ويستمر حتى الساعة 7:00 من صباح الأحد المقبل.وجدّدت وزارة الداخلية، الخميس، تأكيدها على استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في قرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت أسبوعياً، وذلك في إطار تقييم الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاعوأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي، أن الإغلاق المسائي اليومي سيبدأ من الساعة 8:00 مساء اعتباراً من الأحد.وأعلن البزم، أنه تقرر فتح المساجد اعتباراً من فجر يوم الأحد 10 يناير وفق إجراءات وقائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، إلى جانب فتح المدارس للمرحلة الابتدائية، وفق إجراءات وقائية مُشددة ستقوم بها وزارة التربية والتعليم.وأكد على استمرار منع إقامة التجمعات بشكل كامل، بما فيها الأفراح وبيوت العزاء.وشدّد على استمرار خطورة الوصع الحالي في ظل الوباء، مما يتطلب استمرار الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وأهمّها ارتداء الكمامة ومنع الازدحام.وأكد البزم أن الأجهزة الشرطية والأمنية ستواصل عملها في متابعة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.