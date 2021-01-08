إسرائيل توجه تحذيرًا إلى "أتباع إيران" في العراق واليمن
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مسؤول في وزارة الجيش الإسرائيلية، تحذيرًا صارمًا إلى وما وصفهم "أتباع إيران" في العراق واليمن، من مغبة "الاعتداء على إسرائيل".
وقال رئيس الهيئة السياسية والأمنية في الوزارة، زوهَر بالتي لموقع (إيلاف) الإخباري السعودي: "أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق بالقول إننا نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمس بنا دمه مهدور"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
هذا، وكشف الحرس الثوري الإيراني اليوم عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج.
وجّه مسؤول في وزارة الجيش الإسرائيلية، تحذيرًا صارمًا إلى وما وصفهم "أتباع إيران" في العراق واليمن، من مغبة "الاعتداء على إسرائيل".
وقال رئيس الهيئة السياسية والأمنية في الوزارة، زوهَر بالتي لموقع (إيلاف) الإخباري السعودي: "أتوجه إلى كل من يخطط للمس بإسرائيل في اليمن والعراق بالقول إننا نراقب عن كثب ونصل إلى كل مكان بشتى الطرق، فمن يمس بنا دمه مهدور"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
هذا، وكشف الحرس الثوري الإيراني اليوم عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على ساحل الخليج.
وقال قائد الحرس اللواء حسين سلامي: إن هذه القاعدة تضم صواريخ استراتيجية دقيقة يصل مداها الى مئات الكيلومترات، مشددا على أن قواته على أهبة الاستعداد لأي طارئ.
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