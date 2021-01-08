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شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة بإسناد من الشرطة الخاصة والأمن الوطني على مشتبه به بحيازة أشتال وبذور يشتبه أنها مخدرة بشارع القدس شرقي نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وبناءً على متابعة فرع مكافحة المخدرات لأحد المشتبه بهم بحيازة مواد مخدرة وبعد تنسيق بين العمليات في الشرطة والعمليات المشتركة وبإسناد من الامن الوطني والشرطة الخاصة قبضت على مشتبه به بحيازة 18 شتلة لنبتة يشتبه انها المارجوانا المخدرة و120 بذرة يشتبه انها لنفس النوع من النباتات واوراق من نبات يشتبه انها من نبات المارجوانا المخدرة وكمية قليلة مطحونة.

وأكدت أنها تحفظت على المشتبه به والمواد التي ضبطت بحوزته لحين عرضه على النيابة العامة حسب الأصول.

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