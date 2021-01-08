قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 30 محلاً تجارياً وقبضت على شخصين وضبطت مركبتين في قلقيلية.



وأضافت الشرطة أنها قامت بتحرير 57 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة مساء أمس واليوم محال تجارية وحررت مخالفات وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.