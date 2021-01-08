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أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المصالحة الخليجية، واعتبرها خطوة إيجابية ستعود بالخير على المنطقة.

وذكر أردوغان وفق ما نقلت قناة (TRT) التركية: "نحيّي المصالحة الخليجية ونبارك هذه الخطوة الإيجابية التي ستعود بالخير على المنطقة".

وقال أردوغان، "كما تعلمون نحن نرى لتركيا أيضا مكانة مهمة في العلاقات التركية الخليجية، وأيضا عودة تركيا إلى مكانتها ستكون قريبة في الفترة المقبلة، من أجل التعاون التركي الخليجي المشترك في الفترة المقبلة".

ورحب أردوغان بخطوة افتتاح الحدود بين الدول العربية الخليجية واعتبرها تطورا مهما، إذ قال: "هذه المصالحة الخليجية وافتتاح الحدود كافة تطور مهم جدا، خاصة وأن هنالك علاقات أسرية وتاريخية قديمة بين الأسر الخليجية، وإغلاقها كان من السيء جدا لكل الدول الخليجية، لذلك نحن نحيي هذه المصالحة ونبارك لهذه الدول".

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