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دولي

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نادى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بإزاحة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث في الكونغرس.

وقارن باراك بين أعمال الشغب التي حدثت، أول أمس، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، والاحتجاجات التي تجري في إسرائيل، كما شبّه نتنياهو بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واعتبرهما "توأم" سيامي سياسي.

ونشر إيهود باراك تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، رأى فيها أن نتنياهو تماما مثل ترامب، يحرض ضد سيادة القانون، ويحول السياسة إلى نوع من برامج الواقع ويستهين بنظام العدالة، وكلاهما يعاني من نرجسية شديدة.

وشبه باراك، نتنياهو، بالكاذب النرجسي، يدير الدولة بمفرده، موضحا أن الأمريكيين طردوا بالفعل رئيسهم، ترامب، الذي اغتال الديمقراطية في بلاده، مطالبا بقيام الدور نفسه مع نتنياهو، حاليا، في إشارة إلى استخدام العنف معه، كما جرى في أحداث الكونغرس الأمريكي. 

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