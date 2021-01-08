شؤون فلسطينية

وفاة "أنيس القاسم" رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقًا

وفاة "أنيس القاسم" رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقًا
رام الله - دنيا الوطن
توفي أنيس مصطفى القاسم، اليوم الجمعة، رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقا، رئيس لجنة صياغة الميثاق الوطني الفلسطيني في المؤتمر التأسيسي للمنظمة 1964.

ونعى المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المجلس، أنيس مصطفى القاسم الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، في إسبانيا عن عمر ناهز (95 عاما).

وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في بيان النعي، بمناقب الراحل، وإسهاماته في خدمة القضية الفلسطينية، فكان من الأوائل في منظمة التحرير الفلسطينية، وصياغة ميثاقها وأنظمتها في المؤتمر التأسيسي الفلسطيني الذي عقد في القدس في أيار/مايو عام 1964، وترأس اللجنة القانونية في المجلس الوطني، وكانت له بصماته في الكثير من دوراته.

وقال إن الفقيد الكبير له إسهاماته القانونية على المستويين الفلسطيني والدولي، فهو الخبير في القانون الدولي الذي كرس خبرته في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني، فضلا عن مشاركته في تأسيس المنظمة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترؤسه لصندوق العون القانوني للفلسطينيين، وله العديد من المؤلفات التي تعتبر مرجعا في القضية الفلسطينية.

وتقدم الزعنون من اسرة الفقيد وعائلة القاسم في الوطن والشتات بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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