مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.



وقالت كلارك في حديث لشبكة CNN: "يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بينس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل".



وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، طالبت في وقت سابق بإقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ"الشخصية شديدة الخطر".



وقالت بيلوسي: إن "رئيس الولايات المتحدة تسبب في انتفاضة مسلحة ضد أمريكا"، مشيرة إلى أن ترامب "اتخذ إجراءات تخريبية.. الرئيس الأمريكي شخصية خطيرة جدا وينبغي ألا يتولى هذا المنصب، هذا الأمر يمثل أولوية عاجلة".



وطالبت بيلوسي بـ"الإقصاء الفوري" لترامب من السلطة بموجب التعديل الـ 25 لدستور الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يمارسون ضغطا من أجل عزله، وأكدت أن هناك إمكانية لإطلاق عملية مساءلة جديدة بحقه.