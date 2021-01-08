عاجل

  • وزارة الداخلية السعودية: فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل

  • السعودية تسمح بالسفر للمواطنين اعتباراً من يوم الأربعاء

  • الداخلية السعودية: السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها ابتداء من يوم الأربعاء المقبل

دولي

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب

مجلس النواب الأمريكي: مستعدون للمضي قدمًا في إجراءات عزل ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كاثرين كلارك، مساعدة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين في مجلس النواب مستعدون للمضي قدما في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت كلارك في حديث لشبكة CNN: "يجب أن نعزل ترامب من منصبه، وسنواصل العمل بكل أداة لدينا للتأكد من أن ذلك يحدث لحماية ديمقراطيتنا"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتذرع نائب الرئيس مايك بينس بالتعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي لإزالة ترامب، فسنمضي قدما في إجراءات العزل".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، طالبت في وقت سابق بإقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ"الشخصية شديدة الخطر".

وقالت بيلوسي: إن "رئيس الولايات المتحدة تسبب في انتفاضة مسلحة ضد أمريكا"، مشيرة إلى أن ترامب "اتخذ إجراءات تخريبية.. الرئيس الأمريكي شخصية خطيرة جدا وينبغي ألا يتولى هذا المنصب، هذا الأمر يمثل أولوية عاجلة".

وطالبت بيلوسي بـ"الإقصاء الفوري" لترامب من السلطة بموجب التعديل الـ 25 لدستور الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الديمقراطيين يمارسون ضغطا من أجل عزله، وأكدت أن هناك إمكانية لإطلاق عملية مساءلة جديدة بحقه.

أخبار ذات صلة

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة &#34;الكاذب النرجسي&#34; نتنياهو

باراك عن أحداث الكونغرس: جاء دورنا لإزاحة "الكاذب النرجسي" نتنياهو

&#34;كورونا عالميا&#34;: نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة

"كورونا عالميا": نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام &#34;الكابيتول&#34; وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام "الكابيتول" وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

استطلاع رأي: لا يستطيع أي حزب تشكيل حكومة في إسرائيل إلا بالتحالفات الصعبة

استطلاع رأي: لا يستطيع أي حزب تشكيل حكومة في إسرائيل إلا بالتحالفات الصعبة

ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن ويدعو للمصالحة

ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن ويدعو للمصالحة

ابنة مايك بنس تهنئ بايدن.. وتصف ترامب بـ &#34;الغوغائي&#34;

ابنة مايك بنس تهنئ بايدن.. وتصف ترامب بـ "الغوغائي"

بعد رحيل عمير بيرتس.. حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية

بعد رحيل عمير بيرتس.. حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية

نانسي بيلوسي تطالب بنس بإقصاء ترامب من السلطة

نانسي بيلوسي تطالب بنس بإقصاء ترامب من السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

نابلس: الشرطة تضبط اشتالاً وبذوراً يشتبه أنها مخدرة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

شاهد: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن بنابلس

شاهد: إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن بنابلس

وفاة &#34;أنيس القاسم&#34; رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقًا

وفاة "أنيس القاسم" رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقًا

استمرار الفعاليات الرافضة للبؤرة الاستيطانية في بيت دجن

استمرار الفعاليات الرافضة للبؤرة الاستيطانية في بيت دجن

الاحتلال يمنع عشرات المواطنين من الوصول الى مسجد النبي موسى

الاحتلال يمنع عشرات المواطنين من الوصول الى مسجد النبي موسى

سلفيت: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء

سلفيت: مواطنون يؤدون صلاة الجمعة فوق الأراضي المهددة بالاستيلاء

شاهد: إصابة مواطنين بينهم مسن جراء قمع الاحتلال مسيرة بمسافر يطا

شاهد: إصابة مواطنين بينهم مسن جراء قمع الاحتلال مسيرة بمسافر يطا

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

أردوغان يتحدث لأول مرة عن المصالحة الخليجية

الأوقاف المصرية تعيد فتح 16 مسجدًا

الأوقاف المصرية تعيد فتح 16 مسجدًا

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

الإمارات: تركيا هي شريكنا التجاري الأول وليس لدينا أي عداء معها

الإمارات: تركيا هي شريكنا التجاري الأول وليس لدينا أي عداء معها