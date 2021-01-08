الشرطة بغزة تكشف تفاصيل وفاة مواطن خلال مهمة لتفتيش احدى شقق مروجي المخدرات

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة في قطاع غزة، اليوم الجمعة: إن المواطن (إ. ع) 31 عاماً، توفي مساء أمس الخميس، في مستشفى الشفاء بغزة، متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه من فوق سطح بناية سكنية.



وذكر الناطق باسم الشرطة بغزة، أيمن البطنيجي، أنه في إطار متابعة تفاصيل حالة الوفاة، فقد اتضح أن المتوفى قام بالهروب من البناية التي يسكنها بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، أثناء وجود مهمة تفتيشية لشرطة مكافحة المخدرات لشقة سكنية في نفس البناية، حيث تم توقيف اثنين من مروجي ومتعاطي المخدرات بداخلها، علماً بأنه مطلوب للشرطة على ذمة قضايا أخرى.



وأكد البطنيجي أن المتوفى لم تتم ملاحقته، ولم يكن مقصوداً بالمهمة التي قامت بها شرطة المكافحة.