"كورونا عالميا": نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و908 آلاف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 88 مليونا و561 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 63 مليونا و657 ألف مريض.



وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، حيث سجل 820 ألف و838 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,728 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا التي سجلت لليوم الثاني على التوالي رقما قياسيا جديدا يتخطى حاجز الـ4 آلاف بواقع (4,134 وفاة)، والبرازيل التي سجلت كذلك حصيلة مرتفعة (1,455 وفاة)، والمكسيك (1,165 وفاة)، وبريطانيا (1,162 وفاة)، وألمانيا (1,059 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (274,190 إصابة)، والبرازيل (87,134 إصابة)، وبريطانيا (52,618 إصابة)، وألمانيا (28,078 إصابة)، وروسيا (23,541 إصابة).



ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (374,124 وفاة)، والبرازيل (200,498 وفاة)، والهند (150,606 وفيات)، والمكسيك (131,031 وفاة)، وبريطانيا (78,508 وفيات).



فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (22,132,045 إصابة)، والهند (10,414,044 إصابة)، والبرازيل (7,961,673 إصابات)، وروسيا (3,355,794 إصابة)، وبريطانيا (2,889,419 إصابة).