دولي

"كورونا عالميا": نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة

"كورونا عالميا": نحو مليون و908 آلاف وفاة و88 مليونا و561 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و908 آلاف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 88 مليونا و561 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 63 مليونا و657 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، حيث سجل 820 ألف و838 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,728 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا التي سجلت لليوم الثاني على التوالي رقما قياسيا جديدا يتخطى حاجز الـ4 آلاف بواقع (4,134 وفاة)، والبرازيل التي سجلت كذلك حصيلة مرتفعة (1,455 وفاة)، والمكسيك (1,165 وفاة)، وبريطانيا (1,162 وفاة)، وألمانيا (1,059 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (274,190 إصابة)، والبرازيل (87,134 إصابة)، وبريطانيا (52,618 إصابة)، وألمانيا (28,078 إصابة)، وروسيا (23,541 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (374,124 وفاة)، والبرازيل (200,498 وفاة)، والهند (150,606 وفيات)، والمكسيك (131,031 وفاة)، وبريطانيا (78,508 وفيات).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات هي: أميركا (22,132,045 إصابة)، والهند (10,414,044 إصابة)، والبرازيل (7,961,673 إصابات)، وروسيا (3,355,794 إصابة)، وبريطانيا (2,889,419 إصابة).

أخبار ذات صلة

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام &#34;الكابيتول&#34; وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام "الكابيتول" وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

استطلاع رأي: لا يستطيع أي حزب تشكيل حكومة في إسرائيل إلا بالتحالفات الصعبة

استطلاع رأي: لا يستطيع أي حزب تشكيل حكومة في إسرائيل إلا بالتحالفات الصعبة

ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن ويدعو للمصالحة

ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن ويدعو للمصالحة

ابنة مايك بنس تهنئ بايدن.. وتصف ترامب بـ &#34;الغوغائي&#34;

ابنة مايك بنس تهنئ بايدن.. وتصف ترامب بـ "الغوغائي"

بعد رحيل عمير بيرتس.. حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية

بعد رحيل عمير بيرتس.. حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية

نانسي بيلوسي تطالب بنس بإقصاء ترامب من السلطة

نانسي بيلوسي تطالب بنس بإقصاء ترامب من السلطة

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في &#34;إسرائيل&#34; وهذه عقوبة المُخالفين

الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في "إسرائيل" وهذه عقوبة المُخالفين

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

استقالات بالجملة في البيت الأبيض

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مسيرة رافضة للاستيطان واعتداءات الاحتلال في مسافر يطا

مسيرة رافضة للاستيطان واعتداءات الاحتلال في مسافر يطا

مواجهات مع الاحتلال خلال فعالية رافضة للاستيطان في دير جرير

مواجهات مع الاحتلال خلال فعالية رافضة للاستيطان في دير جرير

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير شرق رام الله

إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير شرق رام الله

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم جزء من منزله في سلوان

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم جزء من منزله في سلوان

قطاع غزة يُسجل 8 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل 8 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بدء حظر التجول في قطاع غزة لمواجهة فيروس (كورونا)

بدء حظر التجول في قطاع غزة لمواجهة فيروس (كورونا)

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمناطق الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمناطق الضفة الغربية

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

شاهد: الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج

الإمارات: تركيا هي شريكنا التجاري الأول وليس لدينا أي عداء معها

الإمارات: تركيا هي شريكنا التجاري الأول وليس لدينا أي عداء معها

الإمارات تسجل حصيلة قياسية في إصابات (كورونا) اليومية

الإمارات تسجل حصيلة قياسية في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة السعودية تعلن رصد 10 إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

الصحة السعودية تعلن رصد 10 إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة