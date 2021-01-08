مسيرة رافضة للاستيطان واعتداءات الاحتلال في مسافر يطا

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، فعالية مناهضة للبناء الاستيطاني ومصادرة آلاف الدونمات في مسافر يطا جنوبي الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان في خربة التواني شرق يطا والتي نظمها نشطاء محليين وأجانب، واعتدت عليهم بإلقاء القنابل الصوتية والغازية وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالاحتلال وبجرائم المستوطنين.



وجاءت المسيرة بعد دعوات شبابية، للمشاركة في فعاليات لمواجهة الاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية اليوم الجمعة، حملت عنوان "الصمود والثبات في مواجهة المستوطنين".



وانطلقت من مدينة الخليل أربع دعوات شبابية للمشاركة بالفعاليات الرافضة للاستيطان واعتداءات المستوطنين في خربة التواني ومسافر يطا وجبل الجمجمة وفي منطقة باب الزاوية وسط المدينة.



وفي وقت سابق أوضح راتب الجبور إلى أن قوات الاحتلال وضعت اليد على 3600 دونم، ووقف اليوم اصحاب الأراضي للتصدي لهذه الجمة الاستيطانية الشرسة غير المسبوقة، وربط المستوطنات الشمالية والجنوبية للمسافر، وعلى حساب الأراضي الفلسطينية.



وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.



وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.



وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق مستغلة الانشغال بفيروس كورونا.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.