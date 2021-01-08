مواجهات مع الاحتلال خلال فعالية رافضة للاستيطان في دير جرير

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب اليوم الجمعة عدد من المواطنين بحالات اختناق بسبب قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة دير جرير قرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت العشرات من المواطنين من البلدة بعد وصولهم إلى أراضيهم لأداء صلاة الجمعة للأسبوع الثالث على التوالي.



وذكرت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من القنابل الصوتية والغازية صوب المواطنين الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من حالات الاختناق.



وأطلق أمس العديد من النشطاء دعوات للمشاركة في المسيرة المنددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير.



يذكر أن عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، نصبوا خيمة في المنطقة، وشرعوا بأعمال حفر، ووضعوا صهريج مياه في المكان.



وهذه المنطقة مستهدفة من قبل المستوطنين منذ سنوات، حيث يقومون برعي أغناهم في مزروعات القرية، الأمر الذي يسبب خسائر كبيرة للمزارعين.