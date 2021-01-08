الجامعة الإسلامية بغزة تصدر تعميمًا بشأن فتح صفحات الطلبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجامعة الإسلامية في غزة، اليوم الجمعة، تعميمًا مهمًا بشأن فتح صفحات الطلبة.



وقالت الجامعة، إنه "تقديراً للظرف الراهن، وتوافق عمادة شؤون الطلبة ومجلسي الطلبة، تم فتح صفحات الطلبة".



وأشارت إلى أنه تم منح الطلبة فرصة أخيرة لدفع القسط المستحق، حتى نهاية يوم الأربعاءالموافق 13/1/2020.