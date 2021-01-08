إصابة فتى بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فتى بجروح، اليوم الجمعة، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب منطقة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن الفتى محمد يوسف أبو عرام (16 عاما)، أصيب نتيجة انفجار جسم من مخلفات قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة جنبا شرق يطا.