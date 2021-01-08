بعد إغلاق لأكثر من 3 سنوات.. الإمارات تعلن إعادة فتح "كافة المنافذ" مع قطر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتبارا من يوم غد السبت.



وكانت السعودية وقطر قد اتفقتا على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بينهما، اعتبارا من مساء الاثنين الماضي.



ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.