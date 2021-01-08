دولي

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام "الكابيتول" وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها

شاهد لحظة مقتل إمرأة أثناء اقتحام "الكابيتول" وكلمات غريبة قالتها وهي تلفظ أنفاسها
رام الله - دنيا الوطن
سجلت عدسات الكاميرات لحظة إطلاق نار على امرأة أثناء اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء، أدت إلى وفاتها فيما بعد في أحد مستشفيات واشنطن.

ووفق ما نقل موقع ({وسيا اليوم) فقد تبين لاحقا أن المرأة التي سقطت قتيلة في مبنى الكونغرس الأمريكي هي أشلي بابيت، داعمة قوية للرئيس ترامب، ومن المحاربين القدامى، وخدمت 14 عاما في القوات الجوية الأمركية، بحسب زوجها.

وأظهر مقطع فيديو رجل يقف بجانب الضحية لحظة إطلاق الرصاصة القاتلة في مقر الكونغرس، ثم شوهد وهو يحاول مساعدتها وهي تسقط على الأرض وكانت يديه ملطختان بالدماء.

وقال الرجل "شاهد العيان": "لقد اقتحمنا الغرف بالداخل وكانت هناك شابة هرعت إلى النوافذ"، و"كان عدد من رجال الشرطة والمخابرات يقولون لنا، ارجع، انزل، ابتعد عن الطريق". لكن المرأة لم تستجب لنداءاتهم، وبينما كنا نسارع إلى سحب الناس من عند النوافذ، أطلقوا النار عليها وسقطت علي".

وأضاف، أن المرأة قالت وهي تنزف، "لا بأس بذلك، إنه رائع،ثم بدأت تتحرك بطريقة غريبة وكان الدم ينزف من فمها وعنقها وأنفها".

 

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