دولي

ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن ويدعو للمصالحة

ترامب يعترف لأول مرة بفوز بايدن ويدعو للمصالحة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنّه يريد انتقالاً "سلساً" للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن، داعياً إلى "المصالحة وتضميد الجراح" بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول الأربعاء وعاثوا فيه خراباً.

وقال ترامب في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع (تويتر): إن "إدارة جديدة ستُنصّب في 20 كانون الثاني/ يناير بقيادة جو بايدن".

وأضاف: "تركيزي الآن ينصبّ على ضمان انتقال هادئ ومنظّم وسلس للسلطة.. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة".

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