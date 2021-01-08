ابنة مايك بنس تهنئ بايدن.. وتصف ترامب بـ "الغوغائي"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأت شارلوت بينس، ابنة نائب الرئيس مايك بنس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن صادق الكونغرس على فوزهما في السباق الانتخابي.



ونشرت شارلوت تغريدة عبر حسابها بموقع (تويتر): "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".



وأوضحت أنها كانت في مبنى الكابيتول مع والدتها عندما اندلعت أعمال الشغب يوم الأربعاء الماضي، وأنها لم تغادر المبنى، وقالت بشكل ساخر من ترامب: "الغوغائيون لا يفوزون".