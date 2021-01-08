قطاع غزة يُسجل 8 حالات وفاة و499 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة، و499 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 2055 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 790 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 44778 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8607 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 35747 حالة، وإجمالي الوفيات 424 حالات، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 246 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 131 حالة.