بعد رحيل عمير بيرتس.. حزب العمل الإسرائيلي يقرر إجراء انتخابات داخلية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر حزب العمل اليساري الإسرائيلي، إجراء انتخابات تمهيدية داخلية لتحديد القائمة التي ستخوض الانتخابات العامة المقبلة في الثالث والعشرين من آذار/ مارس المقبل.



ووفق موقع صحيفة (يديعوت أحرنوت) فإن الانتخابات الداخلية ستجري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



وسيخضع نظام الانتخابات الجديد لقرار المحكمة الخاصة بالحزب، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لإدارة الانتخابات.



يشار إلى أن الرئيس الحالي للحزب عمير بيرتس، قرر التخلي عن زعامة الحزب، حيث أعلن سابقًا أنه سيكون مرشحًا لتولي منصب الرئاسة الإسرائيلية في الصيف المقبل.