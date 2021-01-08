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الإمارات: تركيا هي شريكنا التجاري الأول وليس لدينا أي عداء معها

الإمارات: تركيا هي شريكنا التجاري الأول وليس لدينا أي عداء معها
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده هي "الشريك التجاري الأول" لأنقرة في الشرق الأوسط.

ووفق وكالة (بلومبرغ) قال قرقاش: إن "الإمارات هي الشريك التجاري رقم واحد لتركيا في الشرق الأوسط"، مضيفا: "ليس لدينا أي عداء تجاه تركيا".

وأضاف: "مشكلة الإمارات الأساسية هي نظرة تركيا إلى دورها الاستراتيجي، فهي تريد أن تلعب دورا كبيرا في المنطقة وتوسيعه على حساب البلدان العربية".

وأوضح أن "المشكلة الرئيسية فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية، وإن رأب الصدع الخليجي سيعزز المزيد من "الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية" على الرغم من الاختلافات في النهج.

ولفت إلى أن "صفحة الخلاف الخليجي قد طويت، وعودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا بالسعودية، سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق، لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة".

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