بدء حظر التجول في قطاع غزة لمواجهة فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دخل قرار حظر التجول في قطاع غزة الليلة الماضية، ويستمر ليومين؛ ضمن الجهود الحكومية لمكافحة تفشّي فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، في وقت سابق، أنّ حظر التجوال والإغلاق الشامل بمحافظات القطاع يبدأ من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.



يشار إلى أن الوزارة تفرض إغلاقًا شاملًا وحظرًا للتجوال يومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع، في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.