الإغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في "إسرائيل" وهذه عقوبة المُخالفين

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رام الله - دنيا الوطن

دخلت "إسرائيل"، عند منتصف الليلة، في إغلاق شامل ومشدد لمدة أسبوعين في محاولة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.



ووفق موقع (يديعوت أحرنوت)، فإن الإغلاق يتضمن إغلاقًا شاملًا للنظام التعليمي، ومنع التجمهر، وفرض إجراءات على حركة الأشخاص والمركبات.



ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية فإنه قد يمتد الإغلاق لأكثر من أسبوعين، للحد بقوة من انتشار الفيروس الذي فيما يبدو دخل مرحلة ثالثة من الانتشار بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات في الأيام الأخيرة.



وستفرض غرامات مالية تصل إلى 500 شيكل على كل من يخالف الإجراءات المفروضة والتي أُعلن عنها.



ونشر أكثر من 5 آلاف شرطي إسرائيلي مساند، من أجل تشديد الإجراءات وفرضها.