استقالات بالجملة في البيت الأبيض

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، استقالاتهم على خلفية اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي



ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن المسؤولين الذين استقالو في نزوح جماعي متزايد لمساعدي ترامب هم: إيرين والش، كبيرة مديري الشؤون الأفريقية؛ ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع؛ وأنتوني روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل؛ وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قدمت وزيرة التعليم الأمريكية، بيتسي ديفوس، استقالتها، وألقت باللوم على الرئيس دونالد ترامب في الخطاب الذي غذى الغزو العنيف "غير المنطقي" لمبنى الكابيتول الأمريكي.



وأمس الخميس، قالت وزيرة النقل إيلين تشاو إنها ستستقيل، كما استقال عدد من مسؤولي إدارة ترامب الآخرين منذ يوم الأربعاء بسبب أعمال الشغب، و منهم ستيفاني غريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس لمنع التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.