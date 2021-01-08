قطر تحدد موقفها من التطبيع مع اسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص كل دولة، مشددا على أن موقف دولة قطر تجاه هذه المسألة واضح.



وحول انتظار قطر دورها في التطبيع، قال عبد الرحمن: "ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين.. ودولة قطر ستسير في هذه المسألة أما الآن فلا نرى أي داع"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



يذكر أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال في حوار مع قناة (i24news) الإسرائيلية: إن المصالحة مهمة بالنسبة للاستقرار الإقليمي، مضيفا "هذه خطوة بالتأكيد يمكن أن تشكل أرضية مهمة لتطوير العلاقات بين قطر وإسرائيل فيما بعد".