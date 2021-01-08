الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بمناطق الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطناً من قرية دير جرير شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سعيد عبد العزيز عرمة (51 عاماً) بعد أنّ داهمت منزله



وبرز عرمة كواجهة لمقاومة الاستيطان على أراضي قرية دير جرير، خلال محاولات المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أراضي القرية.



وفي مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مواطناً من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المُحتلة .



وأفادت مصادر أمنية، بأنّ الاحتلال اقتحم بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقل المواطن طارق صبحي عمران (32 عاماً) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



كما وأغلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومنعت تنقل المواطنين من والى البلدة.