بعد أحداث الكونغرس... ترامب ينوي إصدار عفو عن نفسه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع مساعديه في الأسابيع الأخيرة عن أنه يريد إصدار عفو عن نفسه.



ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن ترامب قال لمساعديه إنه يرغب في العفو عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته، لافتة إلى أنها خطوة من شأنها أن تمثل أحد أكثر الاستخدامات غير العادية للسلطة الرئاسية في التاريخ الأمريكي.



وأكدت أنه "في العديد من المحادثات منذ يوم الانتخابات، أبلغ ترامب المستشارين أنه يفكر في منح العفو لنفسه، وفي أوقات أخرى، سأل عما إذا كان ينبغي عليه وما هو التأثير الذي سيكون عليه قانونيا وسياسيا، حسبما أكدت المصادر.



وأضافت: "لم يتضح ما إذا كان قد تطرق إلى موضوع العفو عن نفسه منذ أن حرض أنصاره على الذهاب إلى مبنى الكابيتول، حيث اقتحمه عدد منهم".



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن "ترامب أظهر دلائل على أن مستوى اهتمامه بالعفو عن نفسه يتجاوز التأملات والأحاديث الراكدة، فأكد منذ فترة طويلة أن لديه القدرة على العفو عن نفسه".