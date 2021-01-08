الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت المواطن طارق صبحي عمران (32 عاما) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



كما أغلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، ومنعت تنقل المواطنين من والى البلدة.