الاحتلال يعتقل "شيخ الجبل" شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، المسن الفلسطيني سعيد عرمي "الجربة" من منزله في دير جرير شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة "إسرائيلية" داهمت منزل المسن عرمي الملقب بـ "شيخ الجبل"، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.



ونُشرت في الأيام الأخيرة عدة مقاطع فيديو تظهر عرمي وهو يتحدى جنود الاحتلال للدفاع عن أراضيه ويقف أمام المستوطنين سدًا منيعًا لمنع محاولاتهم السيطرة عليها.