طالع الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 هذه الليلة : يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية و باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2021/01/09 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الأحد 2021/01/10 يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 الاثنين 2021/01/11 يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8-9 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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