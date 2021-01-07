شؤون فلسطينية

"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقا بـ 108 قضايا في القطاع

"النيابة العامة" بغزة تفتح تحقيقا بـ 108 قضايا في القطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت النيابة العامة بغزة، اليوم الخميس، إنها قامت على مستوى محافظات القطاع بفتح تحقيق بـ 108 قضايا.

ووفق تصريح للنيابة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأضافت: لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، فيما هناك 108 قضايا تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 20 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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