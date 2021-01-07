شؤون فلسطينية

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 51

قلقيلية: ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة إلى 51
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الخميس، وفاة مواطن من مدينة قلقيلية، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في مشفى الشهيد عمر القاسم.

بهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية ارتفع الى 51 وفاة.

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