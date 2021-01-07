نتنياهو: إسرائيل ستكون أول دولة تخرج من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ستشكل دولة نموذجية عالمية بشأن تطعيم دولة كاملة على وجه السرعة".









وأضاف في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): أنه "لأجل ذلك، بكّرنا موعد وصول اللقاحات بل زدنا من عددها".



وتابع: "ستشارك إسرائيل مع شركة فايزر ومع البشرية جمعاء المعطيات الإحصائية التي من شأنها المساعدة على بلورة استراتيجيات تُعنى بدحر جائحة (كورونا)".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن "هذا المساء أنا متحمس لأزفّ لكم بشرى تحقيق انفراجة هائلة، بمعنى الانفراجة التي ستخرجنا من حالة (كورونا) والتي ستعيدنا إلى الحياة. نحن سنكون أول دولة تخرج من (كورونا)".



وأضاف نتنياهو: "يسمح لنا الاتفاق الذي أبرمته مع شركة فايزر بتطعيم جميع مواطني إسرائيل الذين يزيد عمرهم عن 16 عامًا بحلول أواخر شهر مارس، بل قبل ذلك حتى. بمعنى أننا سنطعّم جميع السكان ذوي الصلة، وسيستطيع كل من يريد تلقي التطعيم القيام بذللك".



وكان نتنياهو أعلن مساء اليوم، عن تسريع عملية نقل جرعات اللقاح ضد (كورونا) من انتاج شركة فايزر إلى إسرائيل.

وقال إن هذا يتيح إكمال حملة تطعيم جميع الإسرائيليين الراغبين في ذلك من سن الـ 16 وما فوق حتى أواخر آذار/مارس القادم.





وأضاف: أن وزارة الصحة ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة الترتيبات لتلقي التطعيم، مناشداً الجمهور حتى ذلك الحين إلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة والإغلاق المحكم مما يتيح لنا التغلب على الجائحة نهائياً والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد استكمال عملية تطعيم الجمهور.







وصادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد عملية تعقب (شاباك) الالكتروني لمرضى (كورونا) حتى 28 من الشهر الحالي.





واستجاب نتنياهو لطلب وزير الجيش، بيني غانتس منح مستخدمي جهاز التعليم أولوية في تلقي اللقاح ضد الفيروس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).