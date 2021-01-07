الشرطة والأجهزة الأمنية تفض حفل زفاف وتوقف شخصين لعدم الالتزام بقرارات الحكومة بطولكرم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل زفاف في احد قاعات بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.



وأضافت: على الفور تحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية إلى المكان وفضت حفل الزفاف وفرقت المشاركين فيه حسب الأصول، لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات لحصر انتشار فيروس (كورونا).



وأضافت الشرطة: أنه تم توقيف شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أصولا بحق القائمين على حفل الزفاف.



وناشدت الشرطة المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم والسلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة مساء اليوم حفل زفاف لعدم الالتزام بقرارات الحكومة والتقيد بالبرتوكول الصحي في بلدة بلعا شرق طولكرم.