"التعليم" بغزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن عودة الطلبة من (الأول إلى السادس) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن استئناف الدراسة للصفوف من (الأول إلى السادس)، في القطاع.
أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة مساء اليوم الخميس، بياناً بشأن استئناف الدراسة للصفوف من (الأول إلى السادس)، في القطاع.
وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تنفيذاً لقرار خلية الأزمة، تقرر استئناف الدراسة للصفوف (الأول - السادس)، بحيث يبدأ دوام المعلمين يوم الاثنين الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2021، ودوام الطلبة يوم الأربعاء الموافق 13 كانون الثاني/يناير 2021م
وأكدت الوزارة على الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، على أن يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.
وأضافت: بأن "على الطلبة وأولياء أمورهم مراجعة الصفحات الإلكترونية للمدارس لمعرفة تفاصيل العودة للمدرسة".
وأكدت الوزارة على الالتزام الكامل والمشدد بالبروتوكول الصحي، على أن يكون دوام كل مجموعة من الطلبة يومين في الأسبوع.
وأضافت: بأن "على الطلبة وأولياء أمورهم مراجعة الصفحات الإلكترونية للمدارس لمعرفة تفاصيل العودة للمدرسة".
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