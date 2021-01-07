شاهد: شرطة المرور بغزة تتابع انتشار عناصرها للبدء بالاغلاق يومي الجمعة والسبت











رام الله - دنيا الوطنبدأت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، بمتابعة انتشار عناصرها في مناطق قطاع غزة، لبدء الاغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت.وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد أعلنت في تصريح لها، استمرار اجراءات الاغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، فيما أعلنت عن اجراءات تخفيفية منها اعادة فتح المساجد فجر الاحد، وعودة المدارس للمرحلة الابتدائية.