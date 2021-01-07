الخليل: عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرايلي في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، وأيب العشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار إلى أن المواطنين في هذه المنطقة يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المقام على مدخل البلدة وبالقرب من منازل المواطنين.