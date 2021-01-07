دولي

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات والظهور على التلفزيون

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات والظهور على التلفزيون
الرئيس جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
طالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، أمس الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالظهور على التلفزيون، ووقف الاحتجاجات.

وقال بايدن، في كلمته التي وجهها للأميركيين: "كلكم رأيتم ما حدث، ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق، لم نشهد هذا في التاريخ المعاصر، نحن دولة الحريات".

وتابع "هذا هجوم على قيمنا الديمقراطية، التي لا نتنازل عليها، ومشاهد الفوضى في الكابيتول لا تعكس الأميركي الحقيقي، ولا تعكس من نكون كأميركيين، وإن ما نراه هو مجموعة ضيقة من المتطرفين، هذه فوضى وغياب للنظام".

وأبرز بايدن كلمات الرئيس المهمة، بصرف النظر عن حسنه أو سوءه، وهذه الكلمات يمكن أن تلهم حين تكون إيجابية، وفي أسوأ الحالات يمكن أن تحرض على أشياء سلبية.

وأردف قائلا: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور ويطالب بوقف هذه الاحتجاجات، موضحاً بأن العالم يشهد ما يحدث الآن، وأوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!"

وتأتي كلمة بايدن في وقت تشهد فيه العاصمة الأميركية واشنطن حالة من الفوضى، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس ترامب من اقتحام مبنى الكونغرس.

وأعلنت بلدية واشنطن حظر التجول في العاصمة من الساعة السادسة مساء وحتى صباح اليوم التالي.

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