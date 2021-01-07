دولي

اقتحام الكونغرس الأمريكي.. إصابة أكثر من 50 رجل شرطة واعتقال 68 شخصا

اقتحام الكونغرس الأمريكي.. إصابة أكثر من 50 رجل شرطة واعتقال 68 شخصا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الأمريكية أن أكثر من 50 عنصرا في أجهزة الأمن أصيبوا بجروح متباينة جراء الاضطرابات في الكابيتول أمس الأربعاء، بينما تم اعتقال 68 شخصا من مقتحمي الكونغرس.

وقال قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساندي، في بيان أصدره اليوم الخميس: "أصيب أكثر من 50 عنصرا من شرطة الكابيتول وشرطة العاصمة... وتم نقل عدد من رجال شرطة كابيتول إلى المستشفيات بعد إصابتهم بجروح خطيرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر ساندي أن شرطة الكابيتول اعتقلت 14 شخصا شركوا في اضطرابات الأربعاء، مضيفا أنها تواصل تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة ومصادر أخرى قد تسهم في تحديد المتورطين في تلك الأحداث.

وأوضح أن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات بالتسلل غير الشرعي إلى مبنى الكابيتول، كما نسبت إلى بعضهم اتهامات بمهاجمة رجال شرطة أو حمل أسلحة دون ترخيص.

كما ذكر قائد شرطة العاصمة واشنطن، روبيرت كونتي، في بيان، أن أجهزة الأمن نفذت بشكل عام 68 عملية اعتقال على خلفية أحداث اقتحام مقر الكونغرس، ومنها 41 داخل مبنى الكابيتول.

وأوضح كونتي أن بين المعتقلين 60 رجلا و8 نساء، مبينا: "أمامنا القيام بعمل كبير لتحديد كل أعضاء الجماعات التي استخدمت العنف دون استثناء ومحاسبتهم جميعا لتصرفاتهم".  

من جانبه، أفاد القائم بأعمال المدعي العام، جيفري روزين، بأن بعض المعتقلين سيتم توجيه التهم إليهم اليوم، مشيرا إلى أن السلطات الفدرالية ستواصل جهودها لكشف المتورطين واعتقالهم.   
واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء أمس الأربعاء، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

واليوم أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم على خلفية هذه الأحداث.

أخبار ذات صلة

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات والظهور على التلفزيون

بايدن يطالب ترامب بوقف الاحتجاجات والظهور على التلفزيون

تلفزيون كوريا الشمالية ينشر صورة لكيم جونغ أونغ بزي عسكري وبجانبه رشاش

تلفزيون كوريا الشمالية ينشر صورة لكيم جونغ أونغ بزي عسكري وبجانبه رشاش

إيطاليا تسجل 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل 18020 إصابة و414 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصين: واشنطن ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها في قضايا تايوان وهونغ كونغ

الصين: واشنطن ستدفع ثمنا باهظا لأخطائها في قضايا تايوان وهونغ كونغ

ظريف: ترامب محتال يسعى للانتقام من شعبه ويملك سلطة لإطلاق حرب نووية

ظريف: ترامب محتال يسعى للانتقام من شعبه ويملك سلطة لإطلاق حرب نووية

مؤقتا.. الشرطة الأمريكية تغلق مبنى كابيتول ميشيغان بسبب بلاغ عن وقوع انفجار

مؤقتا.. الشرطة الأمريكية تغلق مبنى كابيتول ميشيغان بسبب بلاغ عن وقوع انفجار

شرطة أميركا: العبوات المكتشفة بمحيط الكونغرس مصنعة منزليا

شرطة أميركا: العبوات المكتشفة بمحيط الكونغرس مصنعة منزليا

استقالة جديدة في إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس

استقالة جديدة في إدارة ترامب بعد اقتحام الكونغرس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأوقاف تستنكر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي لعشرة أيام

الأوقاف تستنكر إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي لعشرة أيام

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مدخل أريحا الشمالي

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مدخل أريحا الشمالي

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشيخ ياسين الأسطل

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشيخ ياسين الأسطل

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا جنوب غرب جنين

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

الاحتلال يجرف مساحات واسعة غرب سلفيت لشق طريق استيطاني

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين باعتداء لمستوطنين عليهم شرق رام الله

قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

قاذفات (B52) الأمريكية تُحلق في الأجواء الفلسطينية

اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الدولي

اشتية: القيادة الفلسطينية منفتحة على أي مسار سياسي قائم على القانون الدولي

منوعات

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

هذه مهنة نجوى كرم قبل أن تصبح شمس الأغنية اللبنانية

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

عمر كمال يتألق في حفله الغنائي الثاني على مسرح دبي أوبرا بمناسبة موسم الأعياد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

شاهد: مايا دياب تحصد مليون مشاهدة بسبب هذا المشهد

هيفاء وهبي تحذر &#34;سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي&#34;

هيفاء وهبي تحذر "سأقاضي كل من ينتحل شخصيتي"

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

شاهد: أمل العوضي بملابس مثيرة تغضب جمهورها

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

بسبب عمرو دياب.. رامي صبري يقرر عدم التعامل مع عزيز الشافعي

والدة حلا الترك &#34;لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له&#34;

والدة حلا الترك "لا أحد يستطيع أن يؤذيني إلا إذا سمحت له"

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر &#34;في بني آدمين أصعب من كورونا&#34;

شاهد: محمد فؤاد يرد على حلمي بكر "في بني آدمين أصعب من كورونا"

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: ابنة شيرين عبد الوهاب تستعرض موهبتها بالغناء.. هل تدخل عالم الفن ؟

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

شاهد: الحمل يغير ملامح كارينا كابور ويظهر تقدمها بالسن

عربي

الإمارات تسجل حصيلة قياسية في إصابات (كورونا) اليومية

الإمارات تسجل حصيلة قياسية في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة اللبنانية: تسجيل ارتفاع غير مسبوق لإصابات (كورونا) اليومية

الصحة اللبنانية: تسجيل ارتفاع غير مسبوق لإصابات (كورونا) اليومية

سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

سوريا.. انفجار شاحنة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن

الصحة الأردنية: تسجيل 13 وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 13 وفاة و1215 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)